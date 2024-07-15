Названы имена очередных финалистов чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Победителем финала чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага", который прошел на Большой Никитской улице в рамках фестиваля "Лето в Москве", стал 16-летний Артем Кулибин, набравший в сумме 15 баллов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Еще троих финалистов выявили в Северо-Западном округе на площадке "Московских сезонов" на Авиационной улице. Здесь больше всего очков за неделю набрала 10-летняя Альбина Маназбаева (по сумме 20 очков). В тройку лучших также вошли 17-летние Александр Попов и Наталья Гарина.

Абсолютным лидером по числу очков стал 11-летний Артем Назаров, который заработал 21 балл в первую же игровую неделю.

Чемпионат проводится ежедневно с 12:00 до 20:00 возле памятника поэту Абаю Кунанбаеву на Чистопрудном бульваре. В округах этапы игры проходят по графику, который размещен на сайте. В каждом из них по выходным выявляют по три победителя. Например, лучшие результаты пока демонстрируют игроки в ЮАО, набравшие в сумме 483 балла.

Победитель определяется по следующим правилам: бумага побеждает камень, камень побеждает ножницы, ножницы побеждают бумагу. Секунданты вывели, что многие юные игроки в первом раунде практически всегда выкидывают ножницы и в будущем побеждают. А на Чистопрудном бульваре стало традицией участие свадебных пар в поединках.

В самом начале каждого игрового дня секундант напоминает, что "Камень, ножницы, бумага" придумали еще в Древнем Китае. Задача игры – победить в трех раундах соперника. Если человек выиграл, то ему присуждали одно очко. В день можно набрать три очка. Те, кто заработал больше всего баллов за неделю, соревнуются в воскресенье. Победители недели выходят в финал, который пройдет 8 сентября.

Чемпионат по игре начался 1 июня. За первое место победитель получит 1 миллион рублей и чемпионский пояс, за второе место вручат 500 тысяч, а за третье – 250 тысяч рублей. С 1 июня по 1 сентября определятся финалисты по округам, а с 5 по 8 сентября 48 участников будут соревноваться за первое место.

