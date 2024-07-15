Народный артист РФ Герасимов пригласил москвичей на фестиваль "Театральный бульвар"

Фото: Илья Панков

Масштабный фестиваль "Театральный бульвар" открылся в Москве. На мероприятия фестиваля москвичей пригласил народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Москва всегда была и остается городом возможностей, открывающим двери культуры и искусства для каждого, и этот фестиваль – яркое тому подтверждение. Приглашаю вас его посетить и насладиться красотой мира театрального искусства", – сказал народный артист.

До 11 августа площадками для постановок в самом центре города станут Тверской, Страстной, Цветной, Сретенский и Чистопрудный бульвары, а также Пушкинская площадь и амфитеатр "Яма" на Покровском бульваре.

Всего в фестивале примут участие более тысячи человек, а на Бульварном кольце пройдет свыше сотни постановок. В том числе для зрителей выступят артисты Московского академического театра сатиры, художественным руководителем которого является Герасимов.

Между тем в парке искусств "Музеон" состоится самый масштабный форум-фестиваль лета 2024 года "Территория будущего. Москва 2030". Там можно будет заняться серфингом, узнать о работе Московского кинокластера, ознакомиться с достижениями космической отрасли и увидеть обновленные площадки для питомцев.