Масштабный фестиваль городского хозяйства пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Фестиваль городского хозяйства пройдет с 1 августа по 8 сентября на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Комплекс горхозяйства Москвы подготовил для гостей мастер-классы, лекции, выставки и другие мероприятия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Посетителей ждут на площадке у входа на территорию олимпийского комплекса со стороны станции метро "Спортивная". Они увидят масштабную выставку интерактивных экспонатов и инсталляций и узнают о работе столичных коммунальных служб. Там можно изучить, как устроены инженерные сети и различные объекты горхозяйства и как они работают. Также гости узнают, как заботятся о московских домах и дворах, как ухаживают за водоемами и многое другое.

Всех посетителей будет встречать арт-объект "Рукотворный город", представляющий собой большую руку, символизирующую заботу коммунальных служб о городе. Дальше расположится арт-объект в виде больших петуний – украшения городских цветников. Днем они создадут тень и послужат фотофоном, а вечером будут освещать пространство. Петуньи будут окружены "Кристаллами достижений" – арт-объект, с помощью которого гости узнают больше о работе комплекса горхозяйства.

Следующий арт-объект – мультимедийный экран в форме лампы накаливания, символизирующий свет и энергию мегаполиса. На противоположном конце площадки расположится арт-объект "Зеленая тропа" с цветами. Там гости смогут узнать о растениях, которые весной и летом украшают столичные цветники. А инсталляция в виде московского пруда в разрезе покажет, какие технические и биологические решения применяются специалистами для реабилитации водоемов.

Кроме того, все желающие смогут посетить выставку спецтехники. В "Лужниках" представят почти 100 единиц машин городских служб и пожарно-спасательного гарнизона, предназначенные для уборки улиц и укладки асфальта. Также гости увидят снегоболотоход, пожарно-спасательные мотоциклы, робототехнический комплекс для тушения пожаров, ретроавтомобиль дорожных служб и другую технику. Помимо этого, пройдет экскаватор-шоу, на котором машинист экскаватора покажет мастерство управления машиной.

Кроме постоянной экспозиции, гостей ждут тематические дни и мастер-классы. Например, московские спасатели будут учить жителей основам оказания первой помощи и действиям при возникновении пожара.

Программа фестиваля рассчитана не только на взрослых, но и детей. Для них предусмотрены мастер-классы по лепке, плетению из бисера, декорированию, рисованию, мыловарению и другие. А в "Лужниках" появится спецзона детства, где юные гости смогут почувствовать себя экскаваторщиком, вскарабкаться на горку с элементами скалодрома, скатиться с горы современного игрового комплекса, попрыгать на батутах и другое.

Проведение форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" анонсировал Сергей Собянин. С его слов, событие будет посвящено развитию мегаполиса, урбанистике и инновациям. Большая часть активностей запланирована на свежем воздухе.

Также в начале августа откроется масштабная интерактивная экспозиция "Станция Манеж. Московский транспорт 2030". Она будет посвящена программе развития Транспортного комплекса до 2030 года. Вход на выставку сделают свободным.

