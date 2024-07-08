Путин заявил, что выставка "Россия" на ВДНХ вызвала огромный интерес

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин отметил огромный интерес к международной выставке "Россия" на ВДНХ. По его словам, за последние восемь месяцев около 18,5 миллиона человек посетили выставку.

"За тот период, когда мы продлили ее на несколько месяцев, по-моему, 7,5 миллиона человек пришло. Огромная цифра", – добавил президент РФ.

Выставка "Россия" открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили все 89 российских регионов. Гости познакомились с достижениями субъектов, корпораций, федеральных структур, а также увидели передовые технологические разработки, открытия в культуре и спорте.

По поручению Путина работу выставки продлили до Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. 6 июля на ВДНХ прошла церемония закрытия. Всего с момента открытия на площадке прошло 600 концертов, более 800 мероприятий, 41 зарядка, 22 флешмоба и 19 фестивалей.

В дальнейшем выставка продолжит существовать как национальный центр. Центр будет находиться в Москве, а филиалы откроются по всей стране, чтобы каждый россиянин увидел выставку в том или ином виде.

