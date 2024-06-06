Выставка "Россия" после 8 июля продолжит существовать как Национальный центр

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ закроется 8 июля, но продолжит существовать в формате национального центра "Россия". Об этом рассказала генеральный директор выставки Наталья Виртуозова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

"И национальный центр "Россия" станет такой территорией создания будущего", – цитирует РИА Новости Виртуозову.

По словам гендиректора, организаторы делали все возможное, чтобы выставку увидели как можно больше человек. Для тех, кто не успел посетить форум на ВДНХ, организуют оцифрованную выставку в Сети.

Виртуозова отметила, что национальный центр "Россия" создадут по поручение Владимира Путина. Он будет находиться в Москве, а филиалы откроются по всей стране. Таким образом, каждый россиянин сможет увидеть выставку в том или ином виде, отметила Виртуозова.

Ранее 14-миллионный посетитель выставки "Россия" получил сертификат на путешествие в Тобольск. Юбилейного гостя поздравили в "Доме полимеров", где представлена экспозиция компании "Сибур".

Выставка проходит в Москве с 4 ноября 2023 года. В феврале Путин поручил продлить форум "Россия" на ВДНХ до 8 июля.