Выставка "История здравоохранения Москвы" заработала в центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выставка "История здравоохранения Москвы" открылась в центрах госуслуг "Мои документы". Она была подготовлена совместно с Главархивом в рамках проекта "Москва – с заботой об истории", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Экспозиция приурочена ко Дню медицинского работника и проходит в рамках Года семьи в России. Выставка работает в 30 центрах госуслуг и на сайте Главархива.

Посетители могут узнать о династиях врачей и семьях тех, кто поддерживал и развивал сферу здравоохранения в стране. Гостям предлагают погрузиться в прошлое и познакомиться с сестрами милосердия Первой мировой войны. Им расскажут о том, как лечили зубы в России, об истории Первой градской больницы, о богадельне и о появлении современного консервирования крови.

Для посетителей также подготовили инфографику про интересные факты и самое старое медучреждение Москвы, первую скорую помощь и про последние достижения здравоохранения столицы.

В рамках экспозиции можно посмотреть видеоролик о памятниках архитектуры, в которых зарождались больницы, и послушать радиоочерк, посвященный 70-летию профессора Бориса Кудряшова.

Для детей организовали интерактивную игру по мотивам повести "Доктор Айболит", во время которой ребята могут стать врачами и помочь животным.

Выставка работает ежедневно с 08:00 до 20:00 в районных офисах госуслуг и с 10:00 до 22:00 во флагманских.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Главархив открыл онлайн-доступ к документам деятелей науки и искусства. По его словам, речь идет о документах, которые были признаны уникальными. В оценке их духовной и исторической ценности помогали столичные студенты и школьники, отметил мэр.

