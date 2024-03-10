Главархив Москвы рассказал о своих главных проектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Традиционно, 10 марта в России отмечается День архивов. В честь этого праздника Главархив Москвы рассказал о своих достижениях и крупных проектах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Одним из недавних событий Главархива стало открытие роботизированного комплекса в ТиНАО. Он вмещает в себя более 100 миллионов архивных дел и способен полностью удовлетворить потребность города в хранении социально значимых документов, таких как материалы учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций.

В прошлом году Главархив Москвы совместно с Департаментом образования и науки Москвы на базе Московского центра воспитательных практик основал проект "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". В рамках проекта школьники и студенты колледжей учатся обращаться с архивными документами. В частности, ребята работают с подготовленными личными делами известных студентов и преподавателей из фонда Императорского Московского университета с 1782 до 1917 года.

Развивается и другой крупный проект – клуб мемуаристки "Линия жизни", которому в январе исполнилось три года. Он позволяет горожанам старшего возраста поделиться воспоминаниями о важных праздниках и датах, рассказать, как они отмечали разные события, какие блюда готовили и мероприятия посещали, а также во что одевались.

Ранее мэр Москвы рассказал о том, что У жителей столицы появилась возможность найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис "Моя семья". Кроме того, на базе сервиса "Моя семья" можно также посмотреть метрические книги, брачные обыски, ревизские сказки и исповедные ведомости.