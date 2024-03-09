Москвичи могут найти своих предков-ремесленников через сервис "Моя семья" – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

У жителей столицы появилась возможность найти своих предков-ремесленников через онлайн-сервис "Моя семья". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Москвичи получили доступ к информации о прародителях, которые принадлежали к городским цехам. Например, поваренному, ювелирному, столярному, каретному, кузнечному. Посемейные списки ремесленников велись с начала 18 века до конца 20-х годов прошлого века", – говорится в его публикации.

Мэр уточнил, что ремесленная управа отвечала за финансы, регламент, а также за продвижение искусства.

Градоначальник обратил внимание, что опись составляли один раз, однако позже в нее могли вносить дополнительные сведения. Собянин отметил, что в перспективе эти исторические документы будут загружены на портал "Поиск по архивам".

Кроме того, на базе сервиса "Моя семья" можно также посмотреть метрические книги, брачные обыски, ревизские сказки и исповедные ведомости, добавил он.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что москвичи воспользовались сервисом "Поиск по архивам" свыше 20 миллионов раз за год.

На основе ресурса "Моя семья" нейросеть "Поиска по архивам" училась читать рукописные тексты. Она проанализировала более 10 миллионов страниц.

Сервис "Поиск по архивам" был запущен в прошлом году. Через него граждане могут найти информацию о своей семье, а также узнать больше об исторических личностях.



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