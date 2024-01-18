Москвичи могут сдать воспоминания о важных событиях на вечное хранение в Главархив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В честь трехлетия клуба мемуаристики "Линия жизни" столичный Главархив и центры московского долголетия начали новый этап проекта, приуроченный к Году семьи. Отныне его участники смогут сдать на вечное хранение в архив воспоминания о том, как они проводили праздники, отмечали значимые даты, какие городские мероприятия посещали, и о других важных событиях в жизни. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что три года назад по просьбе посетителей центров московского долголетия был открыт клуб мемуаристики "Линия жизни". В рамках проекта участники могут делиться своими воспоминаниями, а Главархив примет их на вечное хранение. За время работы клуба к нему присоединились свыше 500 человек, несколько десятков из них уже сдали свои материалы в архив, а сотрудники учреждения провели лекции и мастер-классы для мемуаристов, указала Ракова.

Она добавила, что в Год семьи было решено собрать как можно больше историй о важных датах и праздниках, которыми могут поделиться пожилые москвичи. Также весь год работники архивного ведомства будут проводить занятия с участниками клуба, а по результатам работы будет выпущен сборник, в котором отразятся жизни московских семей.

Отмечается, что первые лекции для участников клуба пройдут в начале февраля в центрах московского долголетия. В течение года мемуаристам предложат поделиться воспоминаниями о Дне защитника Отечества, Международном женском дне, Пасхе, Празднике Весны и Труда, Дне Победы, Дне знаний и Дне учителя, Новом годе и Рождестве. Кроме того, на хранение примут воспоминания о летнем отдыхе москвичей в пионерских лагерях, путешествиях по России, работе в комсомольских и студенческих отрядах.

Столичный Главархив будет принимать не только тексты, но и фотографии, стихи, песни, открытки, письма, предметы и вырезки из газет – все, что связано с воспоминаниями жителей. Уточняется, что сданные горожанами старшего возраста мемуары используются в общегородском масштабе: выставках, статьях на новостных порталах, различных социально значимых проектах и публикациях. В виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" размещен сборник "В памяти моей Москва", в котором размещены рассказы москвичей о детстве, молодости и родных. Некоторые рассказы посвящены встречам с Юрием Гагариным и Дмитрием Шостаковичем.

Ранее сообщалось, что в прошлом году горожане передали в Главархив около четырех тысяч фотографий из семейных коллекций. Часть снимков включены в состав Архивного фонда Москвы, и теперь они доступны широкому кругу пользователей в читальном зале архивного ведомства.

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