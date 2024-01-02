Москвичи в 2023 году передали в Главархив около 4 тысяч фотографий из семейных коллекций

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В 2023 году жители столицы передали в Главное архивное управление Москвы около 4 тысяч фотокадров из семейных коллекций. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главархива.

Сообщается, что в прошедшем году москвичи передали около 4 тысяч архивных фотографий, хранившихся на пленках в семейных коллекциях. Общее количество кадров, переданных горожанами в ходе второго этапа проекта под названием "Московская фотолетопись", превысило 8 тыс.

"Черно-белые и цветные негативы и несколько редких в наше время фотоснимков на стеклянной основе помогают увидеть жизнь в Москве и пригороде с начала XX века и до 2000-х годов", – сообщили в пресс-службе.

Часть снимков включили в состав Архивного фонда столицы. Теперь они доступны широкому кругу пользователей в читальном зале Главархива.

Сообщается, что самый большой архив принес москвич Сергей Конкин. Он передал на вечное хранение более 140 рулонов фотопленки. В свою очередь, москвичка Татьяна Малинина передала один из самых древних фотоснимков. Некоторые из кадров, которые москвичка передала в столичные хранилища, относятся к 1920-м годам и выполнены на стеклянных фотопластинах.

Перед публикацией кадры пройдут экспертизу, научное описание и получат свой архивный номер.

Ранее стало известно, что бесплатному онлайн-сервису по генеалогии "Моя семья" исполнилось три года. Сервис помогает получить информацию о предках в любой точке России и в любое время. Каждый месяц площадку пополняют новыми документами. Количество материалов на сервисе составляет почти 11 миллионов страниц. При этом число пользователей в настоящее время составляет более 10 миллионов.