Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Бесплатному онлайн-сервису по генеалогии "Моя семья" исполнилось три года, его запустил столичный Главархив. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Сервис помогает получить информацию о предках в любой точке России и в любое время, уточнил мэр. Каждый месяц площадку пополняют новыми документами. Собянин рассказал, что количество материалов на сервисе составляет почти 11 миллионов страниц. При этом число пользователей в настоящее время составляет более 10 миллионов, отметил он.



"В основу сервиса легли метрические книги многонациональной Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 до 1917 года, которые исповедовали православие, ислам, иудаизм, католичество и лютеранство", – написал мэр.

Он добавил, что впоследствии площадку оснастили исповедными ведомостями и ревизскими сказками. Кроме того, специалисты создали портал "Поиск по архивам". Искусственный интеллект помогает распознавать рукописные тексты в документах и переводить их в машиночитаемый формат, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что свыше 15 тысяч документов и предметов 1941–1945 годов жители столицы предоставили на хранение в рамках акции "Москва – с заботой об истории". Ее провели центры госуслуг и Главархив. Москвичи также передали материалы довоенного и послевоенного времени.

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