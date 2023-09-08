Два миллиона человек воспользовались нейросетью для чтения рукописей Главархива Москвы

Фото: Главархив Москвы

За первые полгода работы столичного сервиса "Поиск по архивам" им воспользовались около двух миллионов человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Портал работает чуть больше полугода, но достигнутые цифры уже однозначно показывают высокую востребованность сервиса. Запросы, связанные с поиском предков и исследованием прошлого семьи, – одни из самых популярных в Главархиве Москвы", – цитируют ее на портале мэра и правительства столицы.

Ресурс посетили около 30 миллионов раз. Им пользуются не только москвичи, уточнила Ракова.

В настоящее время пользователи могут ознакомиться более чем с семью миллионами страниц из фондов столичного Главархива, а также архивов Московской, Иркутской, Новгородской, Оренбургской областей и Мордовии.

До этого столичный Главархив открыл бесплатный доступ к 65 томам Большой советской энциклопедии. Ознакомиться с томами можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" в зале "1950–2000-е годы". Книги относятся к изданию, выходившему в период с 1926 по 1947 год.

