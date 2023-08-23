Гостей МУФ научат искать информацию о предках с помощью сервисов Главархива

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Посетители Московского урбанистического форума (МУФ) смогут научиться пользоваться сервисами Главархива для поиска информации о своих предках. Лекции пройдут 3 и 9 сентября в Гостином Дворе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 3 сентября с 12:00 до 13:15 в зале № 4 состоится лекция "Архивное дело: как Москва повлияла на известных писателей". Ее проведут представитель Главархива Александр Балакирев, руководитель Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина Александр Рязанов и финалистка конкурса "Педагоги года Москвы" Анна Олсен.

В рамках лекции слушателей пригласят посетить выставку, которая запланирована с 5 по 8 сентября. На ней будут представлены оригиналы уникальных документов русских писателей. Кроме того, на лекции расскажут о влиянии Москвы на творчество Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского.

Все желающие уже могут узнать больше об этих писателях, воспользовавшись электронными изданиями, которые были выпущены Главархивом. Они доступны в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

Посетители форума также смогут научиться самостоятельно искать информацию о своих предках в рамках лекции "Найти своих: как бесплатно составить родословное древо в Москве". Она состоится 9 сентября с 13:00 до 14:15 в том же зале. Слушатели познакомятся с деятельностью Главархива и узнают, что нужно для изучения своей родословной. Их научат пользоваться сервисом "Моя семья" на портале "Поиск по архивам".

Спикерами на второй лекции выступят:

заместитель начальника Главархива Москвы Анастасия Ткачева;

главный хранитель фондов Главархива Марьям Кустова;

руководитель проекта по разработке сервиса "Поиск по архивам" Александр Болховитянов;

видеоблогер и фигуристка Василиса Даванкова;

лидер клуба мемуаристики "Линия жизни" Ирина Шайдетская.

Ранее столичный Главархив открыл доступ более чем к 30 книгам, изданным во времена Великой Отечественной войны. Произведения доступны в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", они раскрывают новые факты об истории страны в период ВОВ.

С момента открытия Московского урбанистического форума его посетили более двух миллионов человек. Самая крупная площадка форума находится в "Лужниках", на ней представлены проекты, которые меняют Москву и более 30 тематических пространств, их можно изучить с колеса обозрения высотой более 30 метров, его установили в дни проведения форума.



Главархив Москвы помогает людям исследовать историю своей семьи – Собянин