Главархив Москвы открыл доступ более чем к 30 книгам, изданным во времена ВОВ

Фото: Главархив Москвы

Столичный Главархив открыл доступ более чем к 30 книгам, изданным во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ознакомиться с произведениями можно в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории". Благодаря изучению литературы читатели смогут узнать новые факты об истории страны и Великой Отечественной войне.

Цель работы проекта "Москва – с заботой об истории" заключается в сохранении памяти о каждом участнике ВОВ. На хранение в Главархив было передано более 14 тысяч семейных реликвий, в том числе фотографий, писем и документов.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, москвичи могут поделиться семейными реликвиями, принеся их в центры "Мои документы". В свою очередь, сотрудники центров передадут материалы на хранение в Главархив. Увидеть материалы горожане также могут на интерактивных выставках в центрах "Мои документы".

