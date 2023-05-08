Собянин: акция "Москва – с заботой об истории" помогает сохранить память об участниках ВОВ

Фото: РИА/Сергей Мамонтов

Более 14 тысяч семейных реликвий собрали с начала акции "Москва – с заботой об истории". Об этом рассказал Сергей Собянин на своем сайте.

"Чтобы помочь москвичам сохранить домашние архивы, четыре года назад мы организовали акцию "Москва – с заботой об истории". С помощью сотрудников офисов "Мои Документы" ценные вещи, фотографии, письма и документы теперь можно передать на вечное хранение в Главное архивное управление столицы", – указал он.

По словам градоначальника, жители столицы начали приносить в центры семейные архивы. Туда передали письма и воспоминания участника боевых действий под Москвой Бориса Баркалова, документы его деда Федота Дороновича и матери Клавдии Баркаловой.

"Особые чувства вызывают документы тех, кто не вернулся с войны. Таких, как Василий Сергеевич Маноменов. В его архиве фотографии, письма родным о буднях центра военной подготовки – Гороховецких лагерей, затем письма с фронта и последняя весточка однополчанина, в которой сообщалось о его гибели", – рассказал мэр.

Помимо этого, в архив поступили документы супругов Юрия и Анны Грачевых, материальные свидетельства послевоенной мирной жизни, куда вошли граммофонные пластинки, сумочка-клатч и деревянные коньки артели "Горький", перечислил Собянин.

После оцифровки данные предметы помещают в виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Также москвичи могут увидеть их на интерактивных выставках в офисах "Мои документы".

"Благодаря проекту "Москва – с заботой об истории" мы сможем сохранить и бережно передать потомкам память о каждом участнике Великой Отечественной войны", – резюмировал мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Главархив Москвы открыл фотовыставку ко Дню радио. Он подчеркнул, что в период Великой Отечественной войны радио являлось главным источником информации и связи.

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