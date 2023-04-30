Главархив показал, как Москва отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Главархив представил показал уникальные снимки празднований в Москве на 1 Мая и День победы в прошлом столетии. Воспоминаниями горожан о тех временах Сергей Собянин поделился в своем телеграм-канале.

"Первомай изначально задумывался как нерабочий день. 9 Мая стал выходным только к середине 1960-х. Москвичи всегда любили 1 Мая. <...> Но больше всего трогательных воспоминаний у москвичей – о Дне Победы", – написал мэр.

Так, например, Валентина Матвеева из района Бескудниково вспоминает, что раньше 1 мая перекрывали часть Ленинградского проспекта. Там устанавливали палатки с угощениями, повсюду висели флаги и летали воздушные шары.

А Алексей Немчинов из Коптева в свою очередь напомнил, что 9 Мая изначально не планировали делать выходным. Просто в этот день в 1945 году, после объявления Германией капитуляции, все москвичи в порыве радости стихийно вышли на улицы.



Посмотреть старые фотографии и почитать воспоминания москвичей можно в сборнике "В памяти моей Москва" на портале "Москва – с заботой об истории", подытожил градоначальник.

Ранее сообщалось, что с 3 по 31 мая на Арбате пройдет выставка "Они сражались за Родину!", посвященная участникам Великой Отечественной войны. Москвичи и гости столицы смогут увидеть репродукции портретов, написанных художником Александром Шиловым.

