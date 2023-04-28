Путин назвал 9 Мая священным днем для России

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День Победы, который отмечают 9 мая, является священным днем для РФ, заявил Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

"Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма, а также с наступающими майскими праздниками. И в первую очередь, конечно, со священным для нас днем, с Днем Великой Победы", – цитирует ТАСС президента России.

Ранее председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко сообщила, что акция "Бессмертный полк" состоится в смешанном формате. Подобное решение было принято, чтобы как можно больше людей смогли подобрать себе наиболее удобный формат, подчеркнула она.

Граждан РФ также попросили размещать фотографии родственников – ветеранов Великой Отечественной войны на боковых или задних стеклах машин.



Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится