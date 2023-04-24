В Кремле прокомментировали возможную отмену воздушной части парада Победы в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможную отмену воздушной части парада Победы 9 Мая в столице. Он заявил, что пока не стоит делать преждевременных анонсов.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Кремле своевременно расскажут об элементах парада. По словам Пескова, подготовка к мероприятию проходит на Красной площади.

"Это будет очень важное событие, традиционное для 9 Мая", – сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителя Кремля.

До этого говорилось, что традиционного очного шествия "Бессмертного полка" в России в этом году не будет. Некоторые регионы уже отказались от шествия в силу угрозы, среди них – Крым.

Ранее председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко сообщила, что акция "Бессмертный полк" состоится в смешанном формате. Подобное решение было принято, чтобы как можно больше людей смогли подобрать себе наиболее удобный формат, подчеркнула она.