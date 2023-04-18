Акция "Бессмертный полк" в РФ пройдет в смешанном формате

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Акция "Бессмертный полк" в России в этом году состоится в смешанном формате. Об этом рассказала председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко, передает ТАСС.

По ее словам, акция состоится как в очном, так и в дистанционном варианте. Подобное решение было принято, чтобы как можно больше людей смогли подобрать себе наиболее удобный формат.

Граждан РФ также попросили размещать фотографии родственников – ветеранов Великой Отечественной войны на боковых или задних стеклах машин. С подобной идеей выступил сопредседатель центрального штаба движения Геннадий Иванов.

"Это очень доступно – прикрепить с помощью скотча. <...> Заламинировать фотографию, и чтобы автомобиль был чист", – заявил Иванов в ходе пресс-конференции о форматах организации акции "Бессмертный полк" в этом году.

Тем, кто не сможет попасть на шествие, портрет своего родственника-ветерана можно будет прикрепить на одежду, отметил сопредседатель движения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос представителей СМИ, примет ли Владимир Путин участие в шествии "Бессмертного полка" в День Победы. Непосредственно парад Победы пройдет на Красной площади 9 мая, генеральная репетиция мероприятия назначена на 7 мая.