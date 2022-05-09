Более миллиона человек принимает участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Свыше одного миллиона человек присоединились к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Москве в рамках акции "Бессмертный полк" в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы", – приводит ее слова пресс-служба столичного главка МВД.

В акции также приняли участие Сергей Собянин и Владимир Путин. Президент традиционно нес в руках портрет своего отца, Владимира Спиридоновича Путина, который в годы войны защищал "Невский пятачок", а мэр столицы – портрет своего дяди, участника ВОВ, рядового стрелка Филиппа Собянина.

В 2022 году было принято решение о проведении акции "Бессмертный полк" в очном формате. Участники акции прошли с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составляет 7 километров.

