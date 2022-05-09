Более миллиона человек принимает участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве

18:10
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Свыше одного миллиона человек присоединились к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В Москве в рамках акции "Бессмертный полк" в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы", – приводит ее слова пресс-служба столичного главка МВД.
В акции также приняли участие Сергей Собянин и Владимир Путин. Президент традиционно нес в руках портрет своего отца, Владимира Спиридоновича Путина, который в годы войны защищал "Невский пятачок", а мэр столицы – портрет своего дяди, участника ВОВ, рядового стрелка Филиппа Собянина.
В 2022 году было принято решение о проведении акции "Бессмертный полк" в очном формате. Участники акции прошли с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составляет 7 километров.
Москвичи поделились историями о своих бабушках и дедушках, которые участвовали в ВОВ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: