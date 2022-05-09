Сергей Собянин вручил ветерану ВОВ Василию Коровкину орден Александра Невского

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Сергей Собянин в День Победы побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Василия Коровкина и вручил ему орден Александра Невского.

"Василий Кузьмич, хотел поздравить вас с Днем Победы, в вашем лице – всех ветеранов Великой Отечественной войны. Спасибо вам за Победу, спасибо за спасение нашей страны, за то мужество, за героизм, который вы проявили. Огромное спасибо от меня лично и от всех москвичей", – заявил градоначальник.

Собянин также заявил, что передает ветерану орден по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мэр Москвы также подарил ветерану наручные часы и передал продуктовые наборы.

Ветеран, в свою очередь, поблагодарил мэра и выразил благодарность мэру городскому правительству в его лице.

Василий Коровкин 20 февраля 2022 года отметил свое 100-летие. В годы Великой Отечественной войны он принимал участие в обороне Москвы.

В 1940 году Коровкин был призван в Красную армию, в Куйбышевское военно-политическое училище. Он воевал в звании капитана в составе армий Западного и 3-го Белорусского фронтов, принимал участие в освобождении Смоленска, Вязьмы, Минска, Гродно, в боях в Восточной Пруссии, в штурме города-крепости Кенигсберга и морской крепости Пиллау, в форсировании рек Днепр, Неман, Прегель.

Ранее Василий Коровкин был указом президента представлен к награждению орденом Александра Невского за многолетнюю плодотворную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи. Среди наград ветерана – орден Боевого Красного Знамени, два ордена Отечественной войны I и II степеней, два ордена Красной Звезды, орден Трудового Красного Знамени и некоторые другие медали.

9 мая Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мэр отметил, что День Победы – это праздник жизни и торжество исторической памяти.