Ветеранов к трибунам Красной площади доставили 38 электромобилей

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В День Победы 38 электромобилей доставили ветеранов Великой Отечественной войны до трибун Красной площади и в Александровский сад, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Сергей Собянин поручил обеспечить комфортный проезд ветеранов. В День Победы 38 электромобилей перевезли более 500 наших героев до трибун главной площади страны, чтобы они могли посмотреть парад и возложить цветы на Аллее Славы у Вечного огня", – сказал он.

По словам Ликсутова, 22 электрокара подвозили ветеранов на Красную площадь со стороны Васильевского спуска, еще 16 машин перевезли их в Александровский сад на церемонию возложения цветов к Вечному огню после парада.

В транспортном департаменте отметили, что электромобили уже четвертый год подряд используются для перевозки ветеранов в День Победы. По словам гендиректора "Мосгортранса" Николая Асаула, в 2022 году для этого было задействовано 180 водителей.

"Мы доставляли ветеранов на автомобилях и автобусах филиала "Служба заказных перевозок". 75 заслуженных ветеранов боевых действий забирали на легковых автомобилях, а 500 ветеранов тыла, узников концлагерей – забирали коллективно по округам города на больших комфортабельных автобусах туристического класса", – сказал он.

Асаул отметил, что всех ветеранов сопровождали родственники или соцработники. Всего электромобили перевезли около 1,2 тысячи человек.

"Для нас участие в главном празднике страны и помощь ветеранам представляет большую ценность", – добавил он.

Ранее в Москве завершился парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Воздушную часть торжества отменили из-за погодных условий.

С поздравлением для россиян на Красной площади выступил глава государства Владимир Путин. Президент подчеркнул, что страна гордится "доблестным поколением победителей" и подчеркнул, что долг граждан – "хранить память о тех, кто сокрушил нацизм".