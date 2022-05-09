Трансляцию парада Победы посмотрели более 260 тыс пассажиров московского метро

Фото: Дептранс Москвы

Прямую трансляцию парада Победы 9 мая посмотрели более 260 тысяч пассажиров Московского метрополитена на экранах, установленных в поездах. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что подготовительные мероприятия и сам парад транслировались в режиме онлайн с 9 до 11 часов утра.

"Мы традиционно организуем трансляции важных для жителей Москвы событий на 18,5 тысячи экранах, расположенных в вагонах поездов. В мае таким мероприятием оказывается грандиозный по своим масштабам парад Победы", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве завершился парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Воздушную часть торжества отменили из-за погодных условий.

С поздравлением для россиян на Красной площади выступил глава государства Владимир Путин. Президент подчеркнул, что страна гордится "доблестным поколением победителей" и подчеркнул, что долг граждан – "хранить память о тех, кто сокрушил нацизм".