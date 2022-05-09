Сбор участников "Бессмертного полка" начался у трех станций метро Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сбор участников шествия "Бессмертный полк" начался в 12:00 у станций столичного метро "Динамо", "Белорусская" и "Маяковская".

Старт шествия запланирован на 15:00. Участники акции пройдут с портретами участников Великой Отечественной войны по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров.

В столичной мэрии отметили, что для участия в шествии необходимо в указанное время прийти на место сбора с фотографией ветерана. С собой рекомендуется взять документ, удостоверяющий личность, надеть головной убор и удобную обувь.

Не рекомендуется брать с собой домашних питомцев, приезжать на шествие на роликовых коньках, скейтбордах или велосипедах. Запрещено брать спиртные напитки, колющие и режущие предметы.

Ожидается, что в памятной акции примут участие более миллиона человек. Те, кто по различным причинам будут вынуждены остаться дома, смогут увековечить память о героях Великой Отечественной войны, внеся данные о них на сайте проекта "Бессмертный полк. Москва".

"9 мая с 5:30 до окончания парада Победы станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку. Также в местах проведения праздничных мероприятий возможны ограничения на вход и выход у расположенных рядом станций метро", – сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что участникам шествия "Бессмертный полк" раздадут более 1,3 миллиона флажков, пилоток и георгиевских лент. Также волонтеры раздадут 10 тысяч латунных значков в виде пятиконечной звезды с изображением Георгия Победоносца и надписью "Бессмертный полк России".