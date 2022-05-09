В столице Кубы прошла акция "Бессмертный полк"

Фото: Андрей Бекренев/ТАСС

Около 300 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в столице Кубы Гаване, сообщает РИА Новости.

"Это мероприятие мы проводим во всем мире, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне", – сказал посол России Андрей Гуськов.

Как уточняется, в шествии принимали участие как россияне, так и кубинцы - сотрудники посольства, выпускники советских вузов.

Ранее сообщалось, что в Братиславе прошла акция "Бессмертный полк". Отмечается, что акция состоялась у памятника воинам Красной армии на главном военно-мемориальном кладбище. Монумент высотой 252 метра был возведен в 1960 году.

Кроме того, "Бессмертный полк" впервые прошел в Венесуэле. С портретами ветеранов по Каракасу прошли россияне, а также сотрудники посольств России, Белоруссии, Абхазии. Всего в акции приняли участие около 350 человек.

До этого акцию "Бессмертный полк" провели 6 мая в Вифлееме. По центру города с портретами воинов Великой Отечественной войны прошла колонна жителей Палестины.

