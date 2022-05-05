В Алма-Ате "Бессмертный полк" переименовали в "Поклонимся героям"

17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Алма-Ате 9 мая вместо ранее проводившегося шествия "Бессмертного полка" пройдет акция "Поклонимся героям", сообщает РИА Новости.
По словам председателя городского Совета ветеранов Ахана Бижанова, мероприятие начнется в 09:30. Колонна пройдет от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
"У нас проводят церемонии возложения цветов и венков, памятными мероприятиями, праздничными концертами чествуют ветеранов. Что касается "Бессмертного полка", то в Белоруссии проходит аналогичная акция под названием "Беларусь помнит", на Украине – "Никто не забыт, ничто не забыто". У нас ее принято называть "Батырларга тагзым", – сказал Бижанов.
Он добавил, что Алма-Ата – единственный город в Казахстане, где акция пройдет вживую, а не онлайн. Жители города могут присоединиться к шествию и принести транспаранты с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.
Бижанов рассказал, что символ Победы в Казахстане – шелковая лента небесно-голубого цвета с казахским национальным орнаментом и изображением ордена Отечественной войны. Ее выпустят в количестве 20 тысяч штук.
В 2022 году шествие "Бессмертного полка" в России пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.
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