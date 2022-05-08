"Бессмертный полк" впервые прошел в Венесуэле. С портретами ветеранов по Каракасу прошли россияне, а также сотрудники посольств России, Белоруссии, Абхазии.

Всего в акции приняли участие около 350 человек. Кроме того, на главном телеканале страны к 9 мая начался марафон советских и российских фильмов о войне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.