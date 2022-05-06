В Берлине разрешили провести акцию "Бессмертный полк"

Полиция Берлина разрешила провести "Бессмертный полк" 9 мая. Однако любые военные символы будут запрещены, в том числе флаги, знамена и георгиевские ленточки. Об этом написали организаторы акции в социальных сетях.

Шествие начнется у Бранденбургских ворот, а закончится у мемориала павшим советским воинам в парке Тиргартен. Там участники возложат цветы и проведут минуту молчания.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.