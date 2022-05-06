Более 5,5 тыс волонтеров будут помогать ветеранам и участникам "Бессмертного полка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 5,5 тысячи волонтеров окажут помощь в проведении празднования Дня Победы в этом году в Москве, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

"Они встречают почетных гостей со всей страны в аэропортах и на вокзалах. И, конечно, добровольцы поддержат народное шествие "Бессмертный полк" – сопроводят его участников по всему маршруту", – сказала Сергунина.

В основные задачи волонтеров входит встреча ветеранов, размещение их в залах ожидания повышенной комфортности, вызов транспорта и сопровождение. Обратиться к ним за помощью можно на семи вокзалах и в трех аэропортах в период с 8:00 до 20:00.

Парад в честь 77-й годовщины Победы на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В этот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

В параде участие примут 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Также шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

