В Москве прошла репетиция парада Победы без участия техники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве завершилась репетиция парада Победы. Ее особенность заключается в том, что на Красную площадь пока не выводили технику.

Механики-водители и старшие парадные расчеты механизированной колонны занимались изучением предполагаемого маршрута движения техники, в том числе для возвращения во временный парк техники.

Еще две ночные репетиции парада Победы состоятся 28 апреля и 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

В параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне участие примут 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.