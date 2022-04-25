Движение в центре Москвы ограничат из-за подготовки к параду Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 апреля на нескольких улицах в центре Москвы ограничат движение транспорта. Это связано с проведением тренировки в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Сегодня с 21:00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение на нескольких улицах в центре – это Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и съезд на Тверскую улицу", – говорится в телеграм-канале Дептранса.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В департаменте призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что из-за подготовки к параду Победы изменятся маршруты ряда автобусов. Речь идет о маршрутах м1, м2, м3, м6, м7 и м9. Кроме того, по укороченным маршрутам будут ходить автобусы е10, е30, м40, а также с344. Москвичей призвали пользоваться метрополитеном или другими маршрутами.

Помимо этого, режим работы ряда станций метро в центре Москвы изменится из-за подготовки к параду Победы 25 апреля. Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку.

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.

