16:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Маршруты в центре Москвы изменятся 25 апреля из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Так, маршрут м1 будет работать на участках от "Больницы РЖД" до Белорусского вокзала и от Болотной площади до "Улицы Кравченко". На маршруте м2 можно будет доехать от станции метро "Владыкино" до станции "Лубянка" и от "Парка Победы" до "Библиотеки имени Ленина".
Также маршрут м3 будет работать на участках от Серебряного бора до станции метро "Краснопресненская" и от станции "Лубянка" до "Проспекта Буденного". От стадиона "Лужники" до станции "Кропоткинская" и от станции "Лубянка" до "Дангпуэровки" будет ходить маршрут м6.
На маршруте м7 можно будет проехать от станции "Парк Победы" до станции "Библиотека имени Ленина" и от "Лубянки" до "Стахановской", а на маршруте м9 – от Рижского вокзала до "Лубянки" и от Болотной площади до станции МЦК ЗИЛ.
Укороченными маршрутами стали е10 (метро "Теплый Стан" – Болотная площадь), е30 ("4-й микрорайон Митина" – Белорусский вокзал), м40 ("Лобненская улица" – метро "Охотный Ряд"), а также с344 ("Силикатный завод" – метро "Краснопресненская").
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
В Дептрансе призвали москвичей пользоваться метрополитеном или другими маршрутами.
Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей с 23 апреля по 16 мая из-за подготовки к мероприятиям, посвященным празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также их проведения.
Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая.
Центральные улицы Москвы перекроют 25 апреля из-за подготовки ко Дню Победы
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