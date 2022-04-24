Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Маршруты в центре Москвы изменятся 25 апреля из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Так, маршрут м1 будет работать на участках от "Больницы РЖД" до Белорусского вокзала и от Болотной площади до "Улицы Кравченко". На маршруте м2 можно будет доехать от станции метро "Владыкино" до станции "Лубянка" и от "Парка Победы" до "Библиотеки имени Ленина".

Также маршрут м3 будет работать на участках от Серебряного бора до станции метро "Краснопресненская" и от станции "Лубянка" до "Проспекта Буденного". От стадиона "Лужники" до станции "Кропоткинская" и от станции "Лубянка" до "Дангпуэровки" будет ходить маршрут м6.

На маршруте м7 можно будет проехать от станции "Парк Победы" до станции "Библиотека имени Ленина" и от "Лубянки" до "Стахановской", а на маршруте м9 – от Рижского вокзала до "Лубянки" и от Болотной площади до станции МЦК ЗИЛ.

Укороченными маршрутами стали е10 (метро "Теплый Стан" – Болотная площадь), е30 ("4-й микрорайон Митина" – Белорусский вокзал), м40 ("Лобненская улица" – метро "Охотный Ряд"), а также с344 ("Силикатный завод" – метро "Краснопресненская").



Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Дептрансе призвали москвичей пользоваться метрополитеном или другими маршрутами.

Ранее сообщалось, что Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей с 23 апреля по 16 мая из-за подготовки к мероприятиям, посвященным празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также их проведения.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая.

