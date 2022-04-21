Мавзолей Ленина и некрополь закроют для посетителей до середины мая

Фото: Агентство "Москва"

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей с 23 апреля по 16 мая. Об этом сообщает Федеральная служба охраны (ФСО).

Причиной этому стала подготовка к мероприятиям, посвященным празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также их проведение.

Ранее сообщалось, что движение в Москве ограничат из-за подготовки к параду Победы. Ограничения будут действовать 21–22 и 25 апреля. Так, с 23:00 21 апреля до 02:00 22 апреля ограничения коснутся 17 улиц.

25 апреля с 21:00 и до окончания мероприятия будут ограничено движение на улицах Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотный Ряд и Большой Никитской.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая.

