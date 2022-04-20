Военная техника для парада Победы проедет 88 километров из Алабино

20 апреля, 21:00
Танки, гаубицы, ракетные комплексы и пехотные боевые машины, которые примут участие в параде Победы, проедут 88 километров от Алабино до парка "Печатники". Оттуда техника будет выезжать на репетиции парада. Из-за этого перекроют ряд улиц в столице.
Минобороны России сообщило об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Сармат". Запуск провели на испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области. Владимир Путин поздравил военных и подчеркнул, что аналогов "Сармату" нет и не будет.
Российские военнослужащие за время спецоперации на Украине уничтожили 140 самолетов и 106 вертолетов, а также почти 500 беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Росстат зафиксировал снижение цен на некоторые товары. Согласно заявлениям некоторых агрегаторов, ноутбуки и планшеты подешевели на четверть, а стиральные порошки на 15%. Аналитики связали это с падением ажиотажного спроса и укреплением рубля.
В РЖД рассказали, что 29 апреля возобновит работу Невский экспресс, скоростной поезд между Москвой и Петербургом. 10 мая он будет курсировать по специальному расписанию. Кроме того, на первый рейс действует специальная цена. Поезд отменили еще 27 августа прошлого года, а все это время Невский экспресс был на капитальном ремонте.
Исследования ВЦИОМ показали, что более половины россиян на майские праздники останутся дома. При этом около 40% планируют поездку на дачу, а менее 10% – в другие города и страны. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.
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