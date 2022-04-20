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Задымление на Тверской площади ликвидировано. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий департамент торговли и услуг.

"На ярмарке произошло задымление, оперативно ликвидировано экстренными службами. Возможно, загорелась проводка", – рассказал Немерюк ТАСС.

По его словам, в результате никто не пострадал.

О задымлении, произошедшем на Тверской площади напротив здания правительства столицы, стало известно в среду днем. По предварительной информации, задымление произошло во временном деревянном павильоне. В момент происшествия людей в нем не было.

