Задымление произошло на Тверской площади

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Задымление произошло напротив здания правительства Москвы на Тверской площади.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах, задымление произошло во временном деревянном павильоне.

По предварительным данным, на территории объекта людей не было.

На месте происшествия работают пожарные.