Пожар произошел в районе Новосходненского шоссе

Пожар охватил три здания в районе Новосходненского шоссе

В районе Новосходненского шоссе загорелись дома. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев.

Пламя охватило три здания. На кадрах видны языки открытого пламени. Также поднимается густой черный дым.

В настоящее время выясняется, есть ли пострадавшие и насколько серьезен ущерб.

Ранее возгорание произошло в павильонах со стройматериалами и лакокрасочными изделиями на рынке на Каширском шоссе в Подмосковье. Площадь пожара составила 960 квадратных метров, кроме того, существовала угроза взрыва.