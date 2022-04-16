Одного человека спасли при пожаре в квартире в центре Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в квартире на четвертом этаже жилого дома на улице 1905 года в центре столицы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что был спасен один человек. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Возгорание произошло на кухне, площадь составила 5 квадратных метров.

Ранее четырех человек спасли при пожаре в жилом доме на улице Большой Бронной в центре столицы. Эпицентр возгорания находился на третьем этаже в захламленной квартире.

До этого 70 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Махачкале. Очаг возгорания обнаружили на кровле дома. Площадь составила 200 квадратных метров. Никто не пострадал.