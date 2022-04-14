Четырех человек спасли при пожаре в квартире на Большой Бронной улице

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Четырех человек спасли при пожаре в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по городу.

О возгорании в шестиэтажном жилом доме на улице Большой Бронной стало известно в 14:45. Эпицентр пожара был на третьем этаже в захламленной квартире.

"Прибывшие сотрудники эвакуировали 18 человек и спасли четверых", – говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 15:30.

Ранее сообщалось, что на территории автосервиса в столичном районе Косино-Ухтомском произошел пожар. По информации собеседника агентства, на улице Большой Косинской, дом 130, на территории автосервиса произошло возгорание металлического ангара. В ангаре находятся автомобили, уточнила администрация.

