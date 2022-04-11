Один человек погиб при пожаре в ангаре на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории автосервиса в столичном районе Косино-Ухтомский произошел пожар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, на улице Большая Косинская, дом 130 на территории автосервиса произошло возгорание металлического ангара. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Он добавил, что в очаге возгорания обнаружен один погибший.

В ангаре находятся автомобили, уточнила администрация.

Ранее сообщалось, что два ребенка погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в Новосибирской области. В региональном управлении СК РФ пояснили, что многодетная семья проживала в поселке Низовке. По предварительным данным, когда произошел пожар, глава семьи был пьян, он не пострадал. Мать детей была на работе. Уточняется, что в доме был установлен дымовой пожарный извещатель.