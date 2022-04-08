Два ребенка погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в Новосибирской области

05:55
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Двое детей погибли и еще один ребенок пострадал в результате пожара в частном доме в Новосибирской области. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного Комитета РФ по региону.
В ведомстве пояснили, что многодетная семья проживала в частном доме в поселке Низовка. По предварительным данным, когда произошел пожар, глава семьи был пьян, он не пострадал. Мать детей была на работе. Уточняется, что в доме был установлен дымовой пожарный извещатель.
После локализации возгорания в доме нашли тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще одна девочка 2011 года рождения была госпитализирована с ожогами.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). В свою очередь, прокуратура по региону организовала проверку.
Ранее сообщалось, что двое детей стали жертвами пожара в частном доме в республике Хакасия. Возгорание случилось ночью в городе Черногорск в доме по улице Фрунзе. В результате погибли 9-летний мальчик и 5-летняя девочка. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: