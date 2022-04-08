Два ребенка погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в Новосибирской области

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Двое детей погибли и еще один ребенок пострадал в результате пожара в частном доме в Новосибирской области. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного Комитета РФ по региону.

В ведомстве пояснили, что многодетная семья проживала в частном доме в поселке Низовка. По предварительным данным, когда произошел пожар, глава семьи был пьян, он не пострадал. Мать детей была на работе. Уточняется, что в доме был установлен дымовой пожарный извещатель.

После локализации возгорания в доме нашли тела девочки 2006 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще одна девочка 2011 года рождения была госпитализирована с ожогами.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). В свою очередь, прокуратура по региону организовала проверку.

Ранее сообщалось, что двое детей стали жертвами пожара в частном доме в республике Хакасия. Возгорание случилось ночью в городе Черногорск в доме по улице Фрунзе. В результате погибли 9-летний мальчик и 5-летняя девочка. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.