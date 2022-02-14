Четыре человека погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

05:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.
Возгорание случилось на улице Коминтерна в городе Ачинск. Огонь там охватил двухэтажный частный дом барачного типа.
"Обнаружены тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом", – рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, в квартире жила семья. Причиной пожара стало замыкание в щитке.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.
Ранее в подмосковном Орехово-Зуеве загорелась кровля жилого дома. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 37 человек, включая пятерых детей.
По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.
Штаб помощи для погорельцев открылся в Орехово-Зуеве
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