Четыре человека погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

Возгорание случилось на улице Коминтерна в городе Ачинск. Огонь там охватил двухэтажный частный дом барачного типа.

"Обнаружены тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в квартире жила семья. Причиной пожара стало замыкание в щитке.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

Ранее в подмосковном Орехово-Зуеве загорелась кровля жилого дома. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 37 человек, включая пятерых детей.

По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.