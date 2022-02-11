Свыше 300 человек эвакуировали из общежития на западе Москвы из-за задымления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 300 человек эвакуировали из общежития на западе Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел в общежитии на Студенческой улице. В здании случилось возгорание на площади 2 квадратных метра.

"В результате возгорания произошло сильное задымление", – уточнил источник агентства.

На данный момент пожар удалось полностью ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.

Причины случившегося выясняются.

Ранее пожар произошел в строительной бытовке в поселении Щаповском в ТиНАО. В результате происшествия погибли три человека, их тела спасатели обнаружили после ликвидации возгорания.

По данному факту прокуратура организовала проверку.