Свыше 300 человек эвакуировали из общежития на западе Москвы из-за задымления

11 февраля, 01:15
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Свыше 300 человек эвакуировали из общежития на западе Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах города.
Инцидент произошел в общежитии на Студенческой улице. В здании случилось возгорание на площади 2 квадратных метра.
"В результате возгорания произошло сильное задымление", – уточнил источник агентства.
На данный момент пожар удалось полностью ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.
Причины случившегося выясняются.
Ранее пожар произошел в строительной бытовке в поселении Щаповском в ТиНАО. В результате происшествия погибли три человека, их тела спасатели обнаружили после ликвидации возгорания.
По данному факту прокуратура организовала проверку.
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