Три человека погибли при пожаре в бытовке в ТиНАО

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Три человека погибли при пожаре в строительной бытовке в поселении Щаповском в ТиНАО. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По предварительным данным, пожар произошел 12 января. Тела были обнаружены спасателями после ликвидации возгорания.

"Прокуратура Москвы контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту гибели трех человек", – говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел в пансионате для престарелых в подмосковном городе Пушкино. Сообщалось, что пламя охватило площадь 450 квадратных метров.

Огонь распространился частично на первый и второй этажи здания. В больницу были доставлены 46 постояльцев и 11 сотрудников дома престарелых.

