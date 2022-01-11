Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

05:56

Пожар охватил офис в Дмитрове на площади 2 тыс "квадратов"

происшествия пожар

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Возгорание случилось в нежилом здании в Дмитрове. Об этом сообщается на официальном сайте областного главка МЧС.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть во вторник, 11 января, в 02:20. Возгорание случилось на территории промзоны в здании по адресу 2-я Левонабережная улица, дом 12.

Как отмечает ТАСС, возгорание возникло внутри одного из офисов. В данный момент площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров.

В тушении участвуют 54 человека. Кроме того, в ликвидации огня задействованы 22 единицы техники.

Ранее пожар произошел на складе на Рабочей улице в Химках. Позднее огонь перекинулся на склад с лакокраской в непосредственной близости от очага возгорания.

Сообщалось, что площадь пожара достигла 2,7 тысячи квадратных метров. Позднее возгорание удалось потушить.

Открытое горение на складе в Химках ликвидировано

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать