Пожар охватил офис в Дмитрове на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: Главное управление МЧС России по Московской области

Возгорание случилось в нежилом здании в Дмитрове. Об этом сообщается на официальном сайте областного главка МЧС.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть во вторник, 11 января, в 02:20. Возгорание случилось на территории промзоны в здании по адресу 2-я Левонабережная улица, дом 12.

Как отмечает ТАСС, возгорание возникло внутри одного из офисов. В данный момент площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров.

В тушении участвуют 54 человека. Кроме того, в ликвидации огня задействованы 22 единицы техники.

Ранее пожар произошел на складе на Рабочей улице в Химках. Позднее огонь перекинулся на склад с лакокраской в непосредственной близости от очага возгорания.

Сообщалось, что площадь пожара достигла 2,7 тысячи квадратных метров. Позднее возгорание удалось потушить.