Пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе

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Фото: телеграм-канал Amur Mash
На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом в среду, 5 января, со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает ТАСС.
Возгорание произошло утром на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Сейчас пожар локализован.
По данным спасателей, пострадавших нет, угроза заводу и населенным пунктам отсутствует. По факту ЧП начала проверку прокуратура Амурской области.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали при пожаре на заводе "Северная верфь" в Петербурге. Возгорание произошло на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Огнем охватило всю палубу площадью порядка 100 квадратных метров.
До этого два человека пострадали в результате нескольких взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
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