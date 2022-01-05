Пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе

Фото: телеграм-канал Amur Mash

На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел пожар. Об этом в среду, 5 января, со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает ТАСС.

Возгорание произошло утром на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Сейчас пожар локализован.

По данным спасателей, пострадавших нет, угроза заводу и населенным пунктам отсутствует. По факту ЧП начала проверку прокуратура Амурской области.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при пожаре на заводе "Северная верфь" в Петербурге. Возгорание произошло на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Огнем охватило всю палубу площадью порядка 100 квадратных метров.

До этого два человека пострадали в результате нескольких взрывов на заводе боеприпасов в Дзержинске Нижегородской области. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.