Три человека пострадали при пожаре на заводе "Северная верфь" в Петербурге

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При пожаре на заводе "Северная верфь" в Петербурге пострадали три человека. Об этом сообщает " Интерфакс " со ссылкой на пресс-службу Городской станции скорой помощи.

Состояние одного из пострадавших оценивается как среднее, остальных – как удовлетворительное.

Известно, что возгорание произошло на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Огнем охватило всю палубу площадью порядка 100 квадратных метров.

В МЧС рассказали, что к тушению привлечены 89 человек и 22 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину загорелась кровля деревообрабатывающего предприятия. В ликвидации возгорания участвовали 47 человек и 15 единиц техники.

