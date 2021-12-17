Три человека пострадали при пожаре на заводе "Северная верфь" в Петербурге

При пожаре на заводе "Северная верфь" в Петербурге пострадали три человека. Об этом сообщает "Интерфакс
" со ссылкой на пресс-службу Городской станции скорой помощи.
Состояние одного из пострадавших оценивается как среднее, остальных – как удовлетворительное.
Известно, что возгорание произошло на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Огнем охватило всю палубу площадью порядка 100 квадратных метров.
В МЧС рассказали, что к тушению привлечены 89 человек и 22 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину загорелась кровля деревообрабатывающего предприятия. В ликвидации возгорания участвовали 47 человек и 15 единиц техники.
В Петербурге загорелся строящийся на заводе "Северная верфь" корабль