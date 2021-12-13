Пожар на складе на Крымском Валу в Москве полностью потушили

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Возгорание на складе около Парка Горького на Крымском Валу полностью ликвидировано. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС.

"В 21:03 пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на территории, прилегающей к парку, произошел пожар. На место происшествия прибыли около 15 пожарных машин и карета скорой помощи. Первоначально площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.

