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Происшествия

14:07

Пожар произошел в перинатальном центре в Краснодаре

происшествия пожар регионы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар произошел ночью в перинатальном центре в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Оперштаб региона.

"В 01:05 10 декабря в цокольном этаже административного крыла перинатального центра детской краевой клинической больницы произошло возгорание площадью пять квадратных метров", – говорится в сообщении.

Из здания эвакуировали 164 женщины, 153 малыша и 78 работников. В результате пожара никто не пострадал. Возгорание было локализовано в 01:40 прибывшими на место пожарными расчетами.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в отделении инфекционной больницы в Кирове. Из здания провели эвакуацию людей. В тушении приняли участие 36 человек и 11 единиц техники.

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