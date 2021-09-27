Один человек погиб при пожаре в больнице под Воронежем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в больнице в городе Лиски Воронежской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя экстренных служб.

По его данным, информация о пожаре поступила в дежурную часть в понедельник, 27 сентября, в 02:34. Возгорание произошло в реанимационном отделении Лискинской районной больницы на улице Сеченова.

В результате случившегося погиб один человек. При этом из здания удалось эвакуировать 31 человека.

Источник добавил, что принятыми мерами пожар был потушен в 02:58. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Причины случившегося выясняются.

Ранее огонь охватил общежитие Военного университета Минобороны в Москве. Из здания в целях безопасности эвакуировали порядка 100 человек.

Изначально возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти. Позднее его повысили до третьего.

Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров.

Из-за пожара было перекрыто движение по дублеру Комсомольского проспекта. Кроме того, спецтехника заняла несколько полос на основной дороге.

Позднее пожар удалось потушить.